برنامج للقضاء على الجوع في المنطقة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وجامعة الدول العربية برنامجاً بقيمة 500,000 دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.

يأتي هذا الاتفاق بين المنظمتين في وقت تتزايد فيه من جديد معدلات الجوع وسوء التغذية، بما يؤثر على 40.2 مليون شخص في المنطقة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ودعم حوار السياسات على المستوى الإقليمي وإجراء الدراسات المعيارية أو التشخيصية في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات يمكنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام والنمو الزراعي الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

ويمثل البرنامج فرصة لحكومات المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المتوازنة والزراعة المستدامة من خلال الجهود التشاركية، بما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وتتشارك «الفاو» وجامعة الدول العربية الرؤية بأن تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة يتطلب نهجاً شاملاً وكلياً، وتعمل المنظمتان في مشاريع وسياسات تهدف إلى القضاء على الجوع وكافة أشكال سوء التغذية.

وتزيد النزاعات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية من حدة هذه المشكلة، حيث تؤثر على الإنتاج والوصول إلى الموارد الرئيسة. ويعتبر هذا الأمر تراجعاً عن التحسن الثابت الذي حدث قبل عام 2010 عندما كانت معدلات الإنتاج الغذائي أعلى ونقص التغذية وآثاره السلبية أقل.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثل المنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا «نتيجة لهذا الوضع، هناك حاجة لبذل الجهود الآن لمواجهة التدهور في الأمن الغذائي بالمنطقة من جهة وبناء شراكات يمكنها تعزيز قدرة الدول على مكافحة الجوع في السنوات القادمة من ناحية أخرى».

وقال إن «الغذاء والزراعة مهمان في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وليس فقط الهدف الثاني. ويمكن أن يتحول الالتزام التاريخي بأجندة 2030 إلى واقع إذا عملنا معاً. وتعني أهداف الأجندة المترابطة أن على اللاعبين التعاون وتبادل المعرفة فيما بينهم».

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