طفلة الـ5 سنوات تموت عطشاً بسبب ألمانية تابعة لتنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تواجه امرأة ألمانية تابعة لتنظيم داعش تهماً عديدة من القتل إلى حيازة السلاح بعد أن قبض عليها بتهم التسبب بمقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات جعلتها تموت من العطش في أشعة الشمس الحارقة.

وكانت الألمانية البالغة من العمر 27 عاماً والمعروفة باسم جينيفر دبليو (Jennifer W) قد اشترت وزوجها، الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، لتكون سبية للزوج في مدينة الموصل العراقية، التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش في العراق عام 2015، حسب ما نقل موقع "بي بي سي".

وقالت النيابة العامة إن زوج المتهمة ربط الفتاة بالخارج بعد أن مرضت وتبولت على نفسها ولم تفعل جنيفر شيئاً لإنقاذها فماتت الطفلة في الخارج جراء العطش الشديد، كما وقال ممثلو الادعاء في بيان "بعد أن أصيبت الفتاة بالمرض، قام زوج المتهمة بتقييدها خارج السجن كعقاب لها وسمح للطفلة بأن تموت بسبب العطش في الحر الشديد".

وترجح وسائل إعلام ألمانية أن الطفلة تابعة للأقلية الإيزيدية الذين تم اعتقالهم واستعبادهم من قبل التنظيم الإرهابي بعد اجتياحه شمال العراق عام 2014. وكانت جنيفر قد سافرت إلى العراق في عام 2014، حيث أصبحت عضواً في شرطة الأخلاق المنتمية إلى تنظيم "داعش"، حسب ما تشير الاتهامات ضدها.

وبعد أشهر من وفاة الفتاة، ألقت الشرطة التركية القبض على جينيفر دبليو أثناء زيارتها السفارة الألمانية في العاصمة أنقرة لتجديد أوراقها الشخصية، إذ قامت القوات التركية بتسليمها إلى ألمانيا، حيث سُمح لها في البداية بالعودة إلى منزلها في ولاية ساكسونيا السفلى بسبب قلة الأدلة ضدها، لتعود الشرطة الألمانية وتلقي القبض عليها في شهر حزيران (يونيو) الماضي أثناء محاولتها السفر إلى سوريا، وتم احتجازها منذ ذلك الحين، ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة.

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