ايقاف سويسري في مراكش لصلته بمقتل السائحتين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة المغربية، السبت، مواطنا سويسريا يقيم بالمغرب، إثر الاشتباه في صلته بموقوفين على خلفية مصرع سائحتين إسكندنافيتين ذبحا بمنطقة إمليل في ضواحي مدينة مراكش، وسط البلاد.

وتشتبه الشرطة، في المواطن السويسري الذي يحمل الجنسية الإسبانية بتورطه في تدريب بعض الموقوفين على ذمة الحادثة، على الرماية ووسائل التواصل الحديثة.

وبحسب مصدر أمني، فإن البحث كشف تورط السويسري المشتبه فيه، في استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء، من أجل تجنيدهم بمخططات إرهابية في المغرب، تستهدف مصالح أجنبية و قوات الأمن.

وكانت الشرطة المغربية قد أعلنت، الخميس، إيقافها نحو 19 شخصا يشتبه بتورطهم في جربمة قتل السائحتين الدنماركية والنرويجية، التي وقعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري وأثارت غضبا عالميا.

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