لمن فاته وثائقي #التجارة_القاتلة.. تابعوا أجزاءه الـ7
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)
عرضت قناة "الآن" وثائقياً من 7 أجزاء، حمل عنوان "#التجارة_القاتلة".
تناول الوثائقي أمثلة كثيرة عن محاولات اختطاف فاشلة.. "أمثلة هي غيض من فيض محاولات اختطاف فاشلة انتهت اما بقتل الخاطفين او اعتقالهم او على الاقل فضح مخططاتهم و ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية عبر الحدود والقارات".
هي وببساطة تجارة قاتلة حين يحاول الخاطفون اللعب بالنار وبحياة الناس فيتحولوا الى الضحية و يُهدد مصيرهم و مصير جماعاتهم الإرهابية، انهم مطاردون و لو بعد حين، هكذا يلعبون بحياتهم و حياة الآخرين انها تجارة الموت.. التجارة القاتلة.
لمن فاته وثائقي #التجارة_القاتلة.. تابعوا أجزاءه الـ7 :
#التجارة_القاتلة - الجزء الـ7 - المصير المحتوم
#التجارة_القاتلة - الجزء الـ6 - وقائع رادعة
#التجارة_القاتلة - الجزء الـ5 - عندما ينقلب السحر على الساحر
- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الرابع
- #التجارة_القاتلة - الجزء الـ3.. مجرد بؤر ارهابية
- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الثاني
- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الأول - هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار
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