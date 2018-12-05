لمن فاته وثائقي #التجارة_القاتلة.. تابعوا أجزاءه الـ7

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)

عرضت قناة "الآن" وثائقياً من 7 أجزاء، حمل عنوان "#التجارة_القاتلة".

تناول الوثائقي أمثلة كثيرة عن محاولات اختطاف فاشلة.. "أمثلة هي غيض من فيض محاولات اختطاف فاشلة انتهت اما بقتل الخاطفين او اعتقالهم او على الاقل فضح مخططاتهم و ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية عبر الحدود والقارات".

هي وببساطة تجارة قاتلة حين يحاول الخاطفون اللعب بالنار وبحياة الناس فيتحولوا الى الضحية و يُهدد مصيرهم و مصير جماعاتهم الإرهابية، انهم مطاردون و لو بعد حين، هكذا يلعبون بحياتهم و حياة الآخرين انها تجارة الموت.. التجارة القاتلة.

لمن فاته وثائقي #التجارة_القاتلة.. تابعوا أجزاءه الـ7 :

#التجارة_القاتلة - الجزء الـ7 - المصير المحتوم

#التجارة_القاتلة - الجزء الـ6 - وقائع رادعة

#التجارة_القاتلة - الجزء الـ5 - عندما ينقلب السحر على الساحر

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الرابع



- #التجارة_القاتلة - الجزء الـ3.. مجرد بؤر ارهابية

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الثاني



- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الأول - هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار

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