في الهند.. أكبر أنثى فيل معمرة تفارق الحياة (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفقت أكبر أنثى فيل أسيوية معمّرة في الهند، عن عمرٍ ناهز 88 عاماً، وذلك يوم 5 شباط/فبراير الجاري.

وتعود ملكية أنثى الفيل لمعبد "تشينغالور مهاديفا" في ولاية كيرلا الهندية، بينما تمّ العثور عليها نافقةً في مسكنها.

ومن جهته، أكّد الطبيب البيطري ت.راجيف أنّ "الفيل المعمر لم يكن مصاباً بأي مرض عضال قبل وفاته، كما أنه لم يعانِ من نقص شهية، بل كان يتبع نظاماً غذائياً صحياً يتكون من الجزر والأناناس".

وتعرف أنثى الفيل بـ"جدة الفيلة" وتسمى داكشاياني، وشاركت على مدى عقود في طقوس ومسيرات أقيمت في معبد هندي في هذه المنطقة المدارية الهندية.

وكانت عائلة "ترافانكور" الملكية في الهند، حصلت عليه عندما كان عمره 5 سنوات فقط. وفي العام 2016، نظّمت ولاية كيرلا احتفالاً خاصاً به، تزامناً مع إطلاق اللقب عليه. وفي العام نفسه، دخل الفيل الآسيوي موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

(أ.ف.ب)

مصدر الصورة: The Jakarta Post

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