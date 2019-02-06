في هاواي الأمريكية.. التدخين ممنوع لمن هم دون الـ100 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( NDtv )

ولاية هاواي هي بالفعل تفرض أقسى أنواع القوانين على التدخين ، مشروع قرار جديد قد يجعل مشهد التدخين نادراً للغاية ..



فقد تمّ عرض مشروع قانون يحظّر بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 100 عام، في حين أن السنّ القانوني الحالي هو 21 في الولاية.



والقانون المقترح، الذي قدّمه الممثل الديمقراطي ريتشارد كرياجان، من شأنه أن يفرض حظراً فعلياً وقاسياً على السجائر بحلول عام 2024.



يذكر أن ولاية هاواي لديها بالفعل بعض أصعب القوانين على مبيعات السجائر، وقد أقر في 2015 قانون يمنع بيع المراهقين دون سن الـ21 لفائف التبغ .

ويبلغ السن القانونى لبيع السجائر والتبغ، فى أنحاء الولايات المتحدة، 18 عاما، على الرغم من أن ولايات نيوجيرسى وألباما وألاسكا وأوتا، رفعوا السن مؤخرا إلى 19 عاما.



ولكن كرياجان وهو طبيب، يعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لحظر "أخطر آفة مميتة في تاريخ البشرية"، وفقاً لمشروع القانون المقترح.

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