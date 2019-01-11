فيلٌ يسحق رجلاً حاول تنويمه مغناطيسياً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي رجل حتفه بعدما هاجمه فيل غاضب داخل محمية "Yala" الطبيعية في سريلانكا.

وبحسب التفاصيل، فإنّ "الرجل الذي كان يقود مجموعة سياحية داخل المحمية، حاول تنويم الفيل مغناطيسياً مستخدماً إشارات معينة بيديه. إلّا أنّ الأخير كان غاضباً، الأمر الذي أدى إلى قيامه بسحق الرجل تحت أطرافه الأربعة بوزنه الكبير".

وإبّان الحادثة، عمدت السلطات السريلانكية إلى فتح تحقيقات بالحادث. وفي هذا الإطار، كشف مصدر حكومي أنّ "الضحية كان مخموراً أثناء مهاجمة الفيل له، حيث ما كان عليه الترجل من سيارته والاقتراب بشدة من الفيل".

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "إمكانية تنويم الفيلة مغناطيسياً تعتبرُ أمراً غير واقعي"، محذراً من "تكرار هذا الأمر تداركاً لأي عواقب مميتة".

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