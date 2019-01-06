"صورة سيلفي" تقتلُ شاباً بطريقة مأساوية.. ماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي شابٌ حتفه بطريقةٍ مأساوية، إثر سقوطه من منحدرٍ في إيرلندا، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب التفاصيل التي نقلها موقع "مترو" البريطاني، فإنّ "الشاب هو مواطن أجنبي يدرس في دبلن وفي العشرينيات من عمره"، موضحاً أنّه "توفي بعد سقوطه من أحد منحدرات Moher التاريخية في Co Clare".

وعلى الأثر، فتحت الشرطة الإيرلندية تحقيقاً في الحادثة، وعمدت إلى نقل جثة الشاب إلى أحد المستشفيات لإخضاعه لعملية الفحص الطبي والتشريح.

ولاحقاً، أعلنت الشرطة أنّ "حادثة الوفاة هي حادثة مأساوية، وذلك بعد تقارير تفيد أنه كان يقوم بالتقاط صورة سيلفي لحظة إنزلاقه".

منحدرات Moher التاريخية - Metro

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