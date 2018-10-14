صورة سيلفي تكلف "أم" حياتها (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

لقيت امرأة مصرعها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الـ 27 في مبنى شاهق في بنما، وذلك عقب فقدان توازنها أثناء التقاطها صورة "سيلفي" بهاتفها الجوال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع فيديو المرأة وهي تقف على الشرفة، وظهرها للشارع، وتحاول التقاط سيلفي لها، إلا أنها لم تنتبه لنفسها؛ فسقطت بشكل مروع إلى الشارع، فيما كانت يدها لا تزال تمسك بعصا السيلفي.

والتقط المقطع المروع أحد الأشخاص في المبنى المقابل إلا أنه فوجئ بما حدث، وتهاوي المرأة التي تُدعى ساندرا مانويلا، وهي سيدة برتغالية، تبلغ من العمر 27 عامًا، وأُمٌّ لطفلَيْن، وتعمل مُدرِّسة.

مصدر الصورة : موقع الدايلي ميل

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