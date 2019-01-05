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عصيانه لأوامر والدته.. أنقذ عائلته من الهلاك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

استطاع مراهق أن ينقذ عائلته من الموت المحتّم بعدما عصى كلام والدته وبقي مستيقظاً كي يشاهد نتفليكس. وفقا لموقع "msn".

وذكرت صحيفة ديلاوير نيوز يوم الأربعاء أن مراهقاً إسمه دامير بوردن يبلغ من العمر 13 عاماً تجاهل طلب والدته منه في الخلود الى النوم، فتمكّن من إنقاذ حياة عائلته بعدما نشب حريق داخل المنزل.

وفي التفاصيل، فأثناء مشاهدة نتفليكس، لاحظ بوردن عند نحو الساعة الواحدة فجراً أن المنزل بدأ يشتعل، فقام عندها بإيقاظ أفراد الأسرة وإخراجهم من المنزل قبل أن تلتهم النيران المكان بأكمله.

ولحسن الحظ، فقد تمكّن أفراد العائلة من الهروب والنجاة من الموت، إلا أن الحريق أسفر عن مقتل كلبين.

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مصدر الصورة: موقع "msn"

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