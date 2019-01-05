سيدة تصطاد عملاقا أزرق في نصف ساعة فقط بجوار منزلها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يشتهر نهر تينيسي بوفرة أسماك السلور الأزرق العملاق، وهذا ما يسيل له لعاب محترفي وهواة الصيد في الولايات المتحدة والذين يخوضون غمار هذا النهر بحثا عن جائزة زرقاء تجود بها أعماقه، وإن أتت بعد عناء شديد.

صيادة طموحة ابتسم لها الحظ في عطلة نهاية الأسبوع، وتمكنت من الفوز بسمكة زرقاء قرمزية يبلغ وزنها ما يقرب من 40 كيلو غراما. وفقا لموقع "abcnews".

الملفت في الأمر ليس وزن السمكة فحسب ولا أن من اصطادها بهذا الحجم هي سيدة ليست "مفتولة العضلات"، ما يزيد الأمر تشويقا وغرابة هو أنها لم تسافر أو تبحر بعيدا لتنال هذه الجائزة، إنما حصلت عليها على مقربة من منزلها.

وقالت صاحبة الحظ السعيد "باولا كاتي سميث " أن الأمر أحدث ضجة كبيرة في بلدتها "ويفرلي " الواقعة على بعد 120 كم من مدينة "ناشفيل " بعدما فاجئت الجمهور بها بعد ظهر الأحد الفائت.

وتابعت، أن شيئا ما دفعها في ذلك اليوم الى تغيير جدول عطلتها وإلغاء كافة التزاماتها من أجل الذهاب الى الصيد، وأن الأمر كان بهدف الإستجمام ولم يكن في حسبانها سمكة بهذا الحجم.

قررت سميث وزوجها تجربة طعوم مختلفة وصنارة صيد جديدة حصلا عليها كهدية في عيد الميلاد. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليلتقطا هذا العملاق.

الصورة التي نشرتها "سميث" على حسابها في موقع "فيسبوك" حصد عشرات الآلاف من علامات الإعجاب والمشاركة، وشغلت حيزا مهما على أغلفة الصحف والمواقع الإلكترونية.

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مصدر الصور: موقع "abcnews"