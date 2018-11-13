اكتشاف بيولوجي "غير مسبوق".. في عمق بحر ايرلندا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أنّ "طائرة بدون طيار التقطت صوراً لحضانة قرش نادرة على بعد 200 ميل، غرب اريلندا".

وأظهرت اللقطات وجود كميات كبيرة من بيض سمك القرش غير المغطى، إلى جانب أسراب كبيرة من القروش القطية".

وفي هذا الإطار، أوضح كبير العلماء في استبيان Searover، ديفيد أوسوليفان، في حديثٍ لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ "هذا الاكتشاف يدل على أهمية توثيق الموائل البحرية الحساسة، وسوف يعطينا فهماً أفضل لبيولوجيا هذه الحيوانات الجميلة ووظائفها في النظام البيئي في المنطقة الحساسة بيولوجياً في أيرلندا".

وأضاف: "كان أمراً مذهلاً، وهو اكتشاف بيولوجي كبير، خصوصاً أنه لا يعرف سوى القليل جداً على نطاق عالمي عن دور الحضانة في أسماك القرش في أعماق البحار".

ويأتي هذا الاكتشاف خلال دراسة استقصائية أجرتها المؤسسة البحرية الايرلندية بالتعاون مع هيئة المساحة البيولوجية، والهدف منها إنشاء خرائط متكاملة للخصائص الفيزيائية الكيميائية البيولوجية لقاع البحر في المناطق القريبة من الشاطئ.

مصدر الصورة: hotelroomsearch.net

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