بالفيديو.. كيف تم إنقاذ فيل عالق في مجرى مائي بسريلانكا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فيل يبلغ من العمر 25 عاما تم إنقاذه في مشهد درامي، بعد أن سقط في مجرى مائي، ظل عالقا فيه لفترة طويلة، بمنطقة ويلكاندا بالقرب من مدينة بولوناروا شرقي سريلانكا.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية محاولات عدة لإنقاذ الفيل، باء معظمها بالفشل.

وحتى يتسنى لهم إنقاذه، استخدم رجال الإنقاذ ألعابا نارية لإرشاد الفيل إلى المناطق الضحلة من المجرى المائي، بعد أن دخل في منطقة عميقة كاد أن ينفق فيها غرقا.

وشرع رجال الإنقاذ في إعداد سلم خشبي، كما أظهرت لقطات الفيديو، وحاول الفيل الصعود عليها إلا أنه سقط في الماء.

وأخيرا جاءت لحظة الحسم، حين قام رجال الإنقاذ بوضع إطارات للسيارات في المنحدر وقام الفيل بالصعود عبرها، حتى ترجل إلى خارج المجرى المائي بعد لحظات عصيبة.

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