تحذيرات من انقراضها.. 12 معلومة لا تعرفها عن الفيلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ساهم الصيد الجائر إلى تناقص أعداد الفيلة حول العالم، الأمر الذي يهددها بالإنقراض. وشهدت قارة أفريقيا في السنوات العشر الماضية، ذبح ما يصل إلى ثلث أعداد الفيلة لإرضاء الطلب على العاج في آسيا، مع قتل ما يصل إلى 144 ألف فيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014. وعليه، فقد حذّر العلماء من أن هذه الفصيلة تواجه خطر الانقراض في بعض المناطق في أفريقيا، في ظلّ تحول التي بقيت على قيد الحياة إلى فيلة من دون أنياب، كأبناء عمومتها في آسيا.

في غضون ذلك، فإنّ هناك معلومات قد لا تعرفها عن الفيلة، وإليك أبرزها:

- تعشق الفيلة المياه وتستمتع بالسباحة والغوص واللعب بالمياه وكذلك إلقائها على بعضهم البعض.

- يمكن لإناث الفيلة الحمل والإنجاب حتى عمر الخمسين، فهي تلد صغيراً كل عامين أو 4 أعوام.

- على الرغم من ضخامة خرطوم الفيل الذي يصل وزنه إلى 181 كيلوغراماً، إلا أنه يمكنه التقاط أصغر الأشياء بما في ذلك حبة الأرز.

- يتميز جلد الفيل بالحساسية الشديدة حتى إنه يمكنه الشعور بهبوط ذبابة عليه.

- تلد الفيلة بوزن كبير إلا أنها تستطيع الوقوف على أقدامها بعد وقت قصير.

- تمتاز الفيلة بالذاكرة القوية فيمكنها تذكر مساحات شاسعة على فترات متباعدة.

- تطلق الفيلة عدة أصوات أشهرها ما يشبه البوق وهو ما يدل على وجود عدوان، ويصل هذا الصوت لمسافة 6 أميال.

- لا تخاف الفيلة كما هو شائع من الفئران، لكنها تخاف من النمل والنحل.

- يحتوي خرطوم الفيل على 40 ألف عضلة.

- يصل وزن أكبر فيل في العالم إلى 11 طناً، وطوله 4 أمتار.

- يمكن للفيلة الشعور بالزلزال، باستخدام الخلايا الحسية بالأقدام، التي تصل إلى أذنه الوسطى.

- يمكن للفيلة تناول الطعام لمدة 16 ساعة، بمعدل 300 كيلوغرام.

مصدر الصورة: Mental Floss

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