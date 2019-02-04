كلبٌ بطل أنقذ زفافاً من إنتحارية.. هذا ما حصل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "the epoch times" الأمريكية عن تفاصيل حادثة وقعت في قرية بيلبيلو - نيجيريا، بطلها كلبٌ تمكّن من انقاذ حفل زفافٍ من تفجير إنتحاري.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "القصة تعود إلى أبريل/نيسان 2017، حيث كانت عائلة تحتفل بزفاف زوجين. وحينها، دخلت فتاة مزنّرة بحزام ناسف تنتمي إلى جماعة "بوكو حرام" إلى حفل الزفاف، وراحت تسير باتجاه المدعوين. وعندها، بدأ كلب موجود في المكان بالتصرف بشكل غريب. وفجأة، ركض الكلب باتجاه الفتاة وانقضّ عليها".

وكشف متحدث باسم الشرطة فيكتور إيسوكو أنّ "ما حصل أجبر المشتبه بها على تفجير العبوة الناسفة الموجودة بعيداً عن الحاضرين، بينما كانت تحاول التخلص من الكلب"، موضحاً أنّ "الكلب أوقف تفجيرات أخرى كانت تستهدف الزفاف".

وبذلك، تمكن الكلب من إحباط مسعى الإنتحارية من تفجير نفسها بين الحشد، وما فعله الكلب ساهم في انفجار العبوة الناسفة بالإنتحارية بعيداً، ما أدى إلى مقتله ونفوقه بطلاً.

مصدر الصورة: تعبيرية - thegalleria.eu

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