بوكو حرام تهاجم قاعدتين عسكريتين في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت جماعة بوكو حرام، هجومين على قاعدتين عسكريتين، في شمال شرق نيجيريا ليلاً، في محاولة للسيطرة على بلدة استراتيجية مطلة على بحيرة تشاد، وفق مصادر عسكرية.

وفي ذات الإطار، شن أفراد من داعش هجومين، استهدف قاعدة بحرية، ومركز للقوات المتعددة الجنسية، في بلدة باغا غربي إفريقيا، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "فرانس برس".

وخلال الأشهر الماضية، شنّت بوكو حرام، هجمات متفرقة استهدف مواقع عسكرية متعددة، في حين، اجتاح مسلحون كانوا في العديد من الآليات، بلدة باغا واشتبكوا مع الجنود في معركة عنيفة في القاعدة المشتركة التي تنتشر فيها وحدات من نيجيريا، والنيجر، وتشاد، والكاميرون.

وهاجم المتمردون أيضاً قاعدة بحرية في ميل-3 التي تبعد خمسة كيلومترات عن باغا، بحسب المصدر العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الجنود اندحروا وأُجبروا على الانسحاب" مضيفا بأن "الإرهابيين أخذوا شاحنات مدافع وذخائر والعديد من راجمات الصواريخ من القاعدة"، لافتاً إلى أنّ جنوداً من القاعدتين انسحبوا إلى قاعدة بحرية أخرى في "فيش دام" على ضفاف بحيرة تشاد.

وبحسب المصدر، فإن تلك القاعدة كانت محصنة وتصدت للعديد من محاولات بوكو حرام للسيطرة عليها.

وتسبب تمرد بوكو حرام المستمر منذ تسع سنوات، في مقتل 27 ألف شخص ونزوح مليونين آخرين، وخلف أزمة إنسانية في المنطقة.

وامتدت المعارك إلى تشاد والنيجر والكاميرون، على الحدود الشمالية لنيجيريا.

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