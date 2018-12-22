نيجيريا تعتقل مدبر تفجيرات أبوجا في 2015

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة النيجيرية أنها اعتقلت الشخص، الذي يشتبه بأنه مدبر تفجيرات نفذتها جماعة بوكو حرام المتشددة في العاصمة أبوجا عام 2015 وأدت إلى مقتل 15 شخصا.

وأضافت الشرطة أن الرجل يدعى عمر عبدالمالك وأنه وآخرين، اعتقلوا معه، اعترفوا بدورهم في التفجيرات واقتحام سجن مما أدى إلى هروب أكثر من 100 سجين في يونيو وقتل 7 من ضباط الشرطة في يوليو وارتكاب عدد من عمليات السطو على بنوك.

ونشرت الشرطة صورة لعبدالمالك وهو مكبل اليدين أمام عربة فان وصورة لـ7 رجال آخرين أمام أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة دفع ببطاقات الائتمان وذخيرة.

وقتل أكثر من 30 ألف شخص واضطر ملايين للفرار من منازلهم إثر حملة تشنها بوكو حرام على مدى نحو 10 سنوات في شمال شرق نيجيريا.

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