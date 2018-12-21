جيبوتي تعتقل متسبب هجوم شارلي إبدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد مصدر مطلع في جيبوتي بأن السلطات تمكنت من القبض على المتشدد الفرنسي، بيتر شريف، وهو شريك معروف للأخوين كواشي اللَّذَيْن قَتَلا 12 شخصا في هجومهما على مجلة "شارلي إبدو" في باريس عام 2015.

وشريف الذي يعرف أيضا بكنيته أبو حمزة ينتظر في مكان توقيفه إجراءات تسليمه إلى فرنسا، وفق المصدر.

وارتبط شريف بخلية متشددة فرنسية، كما ورد اسمه في التحقيق المتعلق بالهجوم على المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إبدو" في يناير عام 2015، وذلك بسبب اتصاله المنتظم بالأخوين سعيد وشريف كواشي.

وقتل الأخوان كواشي برصاص الشرطة الفرنسية بعد أيام على هجومهما الدامي على مقر المجلة.

واعتقل بيتر شريف للمرة الأولى في العراق عام 2004 عندما كان يقاتل في صفوف القاعدة وحكم عليه بالسجن 15 عاما، إلا أنه تمكن من الفرار عام 2007 وتوجه إلى سوريا، ثم تم تسليمه لاحقا إلى فرنسا حيث سجن مدة 18 شهرا قبل هربه إلى اليمن.

وعام 2015، أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة "الإرهابيين العالميين" كعضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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