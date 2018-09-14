بلدة في كاليفورنيا تختار "الكلب ماكس" عمدة..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتخبت بلدة Idyllwild" الصغيرة بولاية كاليفورنيا أول عمدة لها، وهو كلب بمواصفات استثنائية يدعى Max، وهو من أجمل كلاب المنطقة وأروعها، حيث يعتقد سكان "كاليفورنيا" ليس هناك أنبل من أن يتم تعيين كلب للقيام بعمل رمزي!

يعتبر هذا الكلب ودودا مع سكان البلدة وأطفالها، حيث يستقبلهم بحفاوة، فهو يقوم بمهام رمزية قد تتعدى مسؤوليات رئيس البلدية وليس مسؤولا مدنيا، فهو يرافق دوريات الشرطة باستمرار، كما أصبح حديث سكان البلدية برمتها، وفق

صحيفة "ميترو"..

ويقر السكان "أن ماكس لديه متعة بالتأكيد إبان عمله، لكن في الوقت ذاته لديه مسؤولياته أيضا"، وتتضمن وظيفته تمثيل الكلاب، والحضور في المناسبات المجتمعية مثل المهرجانات والعروض، وبذل قصارى جهده لقبول الدعوات للزيارات الرسمية، وبالطبع التعامل بشكل ودي مع المواطنين .. عندما تصبح واجباته مربكة قليلاً ، يستطيع ماكس دائماً الاعتماد على نائبين له ، وهما ميكي وميتزي ، وهما أيضا "كلاب".

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