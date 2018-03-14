كلب يحمل ملامح بشرية.. هل هي مجرد صدفة؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تتميز الكلاب بسرعة كسب حنان وحب بعض الأشخاص، فهي جميلة على كل حال بشغفها بالحياة وروحها المرحة، مؤخرا ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي كلب بوجه مميز جدا حيث يتميز بملامح بشرية.. إلا أن البعض ارتأى

أن هذا التشابه بينه وبين البشر، منحه منظر شنيع.. على حد تعليقهم.



هذا الكلب يدعى يوغي (Shuk-poo) يبلغ من العمر سنة واحدة ، وذهب البعض بنشر بعض الصور لأشخاص يشبهونه لحد كبير، كما أنه نشروا صور متحركة وأطلقوا عليها النسخة البشرية لهذا الكلب الصغير، وفق موقع

"Buzzfeed"





وفي الوقت الذي انتشرت صور هذا الكلب، قالت صاحبته "شانتال ديجاردان"، أنها لم تلاحظ في الحقيقة أي تشابه للجرو مع الإنسان، فهو فقط يحمل ملامح غريبة بعض الشيء يتميز بها على باقي الكلاب.. وقررت "شانتال" نشر صور كلبها غريب الأطوار على الفيسبوك بعد إلحاح من صديقها، حيث توقع شهرة مسبقة لهذا الكلب الصغير..



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