هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لهجوم الكلاب.. (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( لينتا.رو)



تخيل نفسك تتمتع بالمشي في الحديقة أو ركوب الدراجة… فجأة، كلب غير مألوف يركض باتجاهك، ينبح و يكشر أنيابه استعدادا لمهاجمتك. ماذا عليك ان تفعله؟ إنه موقف يستدعي منك التصرف بالسرعة لمنع من وصول الخطر إليك.. ويظل أهم عامل.. عدم الخوف من هذا الحيوان، فإذا خفت ستقوم تلقائيا بتفعيل هذا الشعور بالصراخ أو الهروب، وسوف تزداد ثقة الكلب بنفسه في الهجوم عليك، أو أسوء من ذلك، سوف يراك كخطر يهدده، و هذا ما لا تريده في كلا الحالتين.. فهذا ما يقال عادة في هذه الحالة، لكن لماذا يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لهجوم الكلاب؟



أعد علماء من جامعة ليفربول البريطانية دراسة تكشف الأشخاص الأكثر عرضة لهجوم الكلاب، هذه الدراسة خلصت إلى وجود علاقة وثيقة بين خطر مهاجمة الكلاب للشخص وبين شعوره بالخوف، وميله إلى العصبية والقلق وحتى الاكتئاب في بعض الأحيان..





ونتيجة لذلك، نشر العلماء نتائج دراستهم الاستقصائية في مجلة علم الأوبئة والصحة الاجتماعية، وشملت 694 شخصا من مقاطعة شيشاير في شمال غرب المملكة المتحدة، واتضح من إجابات المشاركين أن 25% منهم تعرضوا لعضة كلب، وأن معدل حدوث ذلك في المجتمع بلغ 18.7 لكل 1000 شخص سنويا. وتتفق هذه الأرقام مع نتائج الدراسات الاستقصائية التي جرت في الولايات المتحدة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن 44% من المشاركين نجوا من هجوم الكلاب في طفولتهم، بينما تعرض الذين يقتنون كلبا في البيت للعض 3.3 مرة أكثر من الآخرين، كما أن الذكور أكثر عرضة لهجوم الكلاب من الإناث بـ 1.8 مرة..

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