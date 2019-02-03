الصين.. الإعدام لسائق "تاكسي" استدرج فتاة لاغتصابها وقتلها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة صينية في مقاطعة تشينجيانغ - الصين، بالإعدام لسائق سيارة أجرة يدعى تشونغ يوان، بعد إدانته بتهمة إغتصاب وسرقة وقتل راكبة، تبلغ من العمر 20 عاماً.

وحصلت الجريمة خلال شهر آب/أغسطس 2018، إذ تمكّن من المغدورة التي ركبت في سيارته، بعد استخدامها خدمة "في طريقك" عبر الإنترنت، والتي توفر لها سيارة أجرة لتقلها إلى وجهتها.

وبحسب التفاصيل المنشورة على وكالة "إزفيستيا"، فإنّ "الراكبة شعرت بأن يوان ينوي القيام بأمرٍ مريب، وذلك بعدما أخذها إلى طريق جبلي مهجور، معللاً ذلك بأن برنامج تحديد المواقع في الإنترنت هو الذي يدله على الطرقات المختصرة".

ووفقاً للوكالة، فإنّ "الفتاة وفي تلك اللحظات، بعثت برسالة إلى صديقتها من هاتفها المحمول بأنها تشك في تصرفات السائق الذي يأخذها إلى منطقة مهجورة. وبعد 5 دقائق، أرسلت الفتاة رسالة ثانية لصديقتها كتبت فيها كلمة أنقذوني، لتختفي نهائياً بعد ذلك عن شبكة الإنترنت".

وعلى الأثر، تمّ إبلاغ السلطات الامنية التي باشرت تعقبها للسائق، وقد تم إلقاء القبض عليه ليعترف لاحقاً بجريمته. ودفعت هذه الحادثة السلطات الصينية إلى إلغاء هذه الخدمة في جميع أنحاء البلاد.

مصدر الصورة: fckimold

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