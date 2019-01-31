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وسط "دوامة قطبية".. سفينة تكسر الجليدَ في نهر شيكاغو (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تمّ تصويره في مدينة شيكاغو الأمريكية، يظهر نهر شيكاغو متجمداً جراء درجات الحرارة المتدنية التي بلغت 21 درجة تحت الصفر.

وبحسب الفيديو، فقد برزت سفينة تشق طريقها وسط النهر المتجمّد، محدثة تصدعات في الجليد بالنهر.

وتتعرض شيكاغو منذ أيام لعاصفة ثلجية قوية غير مألوفة وشديدة وخطيرة، بسبب عاصفة من الهواء القطبي البارد، الناتجة عن الدوامة القطبية. وأدت هذه العاصفة إلى موجة برد خطيرة في مساحات واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، امتدّت من ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية حتى ولاية مين.

من جهتهم، اعتبر خبراء أنّ "الاحتباس الحراري هو السبب في ما تشهده منطقة الغرب الأوسط الأميركي من موجة برد خطيرة، لاسيما بعد انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود".

مصدر الصورة: garethrichman@

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