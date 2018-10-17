قد نضطر لتناول الحشرات حفاظا على كوكبنا من الإحتباس الحراري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن تغيير أنماطنا الغذائية التي من شأنه تقليل انبعاثات الإنسان الكربونية قد يكون ضمن الحلول الرامية لإنقاذ الأرض من مشكلة الاحتباس الحراري، ويشمل ذلك اللجوء لتناول الحشرات أو حتى اتباع نمط غذائي خضري.

وأكدت الصحيفة أن التفكير في ارتفاع مستويات البحار وموجات الحر الأكثر شدة يجب أن يكون كافيًا لإبقاء الجميع مستيقظين في الليل، إلا أنه رغم العلم بأن الأوضاع تزداد خطورةً فإن معظم الناس مشغولون بالعمل ومواعيد زيارة الطبيب ودفع الفواتير، وهذه المخاوف المباشرة تحظى بالاهتمام الموصول لدى الجميع في كل مرة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر الأسبوع الماضي، فإنه أمام البشر 12 عامًا فقط للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية، وأي شيء خارج هذا المعدل سيؤدي إلى تفاقم مخاطر الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر لمئات الملايين من الناس.

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دور اللحوم في الاحتباس الحراري.. والبديل "الحشرات"

يعد الحد من تناول اللحوم أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الانهيار المناخي، على حد تعبير الصحيفة، إذ يمثّل إنتاج الغذاء حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالبشر، ومن المتوقع أن تستمر النسبة في الارتفاع، وهذا يعني في البلدان الغربية أنه يجب أكل لحوم البقر بنسبة أقل من 90٪ وزيادة تناول الحبوب والبقول بخمسة أضعاف.

وبينت الغارديان أنه تمت الإشادة بالحشرات الصالحة للأكل كحل لنقص الغذاء العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الزراعة الحيوانية، ولكن رغم الجهود المثلى التي بذلتها الصناعة، إلا أن استجابة البشر عند مواجهة صرصور على سبيل المثال لا تزال نفسها وتحديدًا الشعور بالاشمئزاز.

وأكدت الصحيفة أن هذا لا يزال ملحوظًا حتى في لندن، إذ يتم النظر للحشرات الصالحة للأكل على أنها ليست سوى أداة تحايل، وهناك عدد قليل من المطاعم يقدّمها للزبائن.

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