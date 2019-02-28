من "مرسيدس".. إليكم نسخة "AMG GLE 53" الجديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "مرسيدس" إلى إطلاق نسخة AMG GLE 53 الجديدة، خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، والذي يمتدّ من 7 إلى 17 آذار/مارس المقبل. ومن المقرر إطلاقها إلى الأسواق خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

وتتميز السيارة الجديدة بمجموعة تعليق رياضية، مع نظام فعال لموازنة الاهتزازات، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات لتوجيه القوة إلى عجلات الدفع الأربعة.

ولفتت الشركة إلى أنّ "السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3 لتر، بقوة 320 كيلووات/435 حصان، ومدعوم بمولد بدء الحركة لمزيد من القوة عند بدء السير ولتقليل استهلاك الوقود".

وتنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.3 ثوان، وذلك بفضل عزم الدوران الإضافي بمقدار 250 نيوتن متر، الذي يضاف لعزم الدوران الأقصى الناتج عن محرك البنزين البالغ 520 نيوتن. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كلم، ويبلغ معدل الاستهلاك 9.3 ليتر/100 كلم.

مصدر الصور: b92.net

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