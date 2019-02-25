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بي ام دبليو تسيطر .. اليكم أفضل 10 سيارات لعام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

في كل عام يترقب العالم إعلان تصنيف السيارات لمعرفة الأفضل ، هنا جمعنا لكم أفضل 10 سيارات تمت قيادتها حتى الآن لعام 2019 

1 -  بي ام دبليو BMW 330i

2 - فورد Ford Ranger 

3 - مازدا Mazda 3 

4 -  استون مارتين Aston Martin DB11 AMR 

5 - بي ان دبليو BMW Z4

6 - بورش Porsche 911 Carrera T

7 - بي ام دبليو  BMW M850i xDrive

8 -  فورد موستانغ Ford Mustang GT Performance Pack 2

 

9 - بي ام دبليو BMW X5

10 - روز زايز Rolls-Royce Cullinan

 

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