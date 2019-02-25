بي ام دبليو تسيطر .. اليكم أفضل 10 سيارات لعام 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
في كل عام يترقب العالم إعلان تصنيف السيارات لمعرفة الأفضل ، هنا جمعنا لكم أفضل 10 سيارات تمت قيادتها حتى الآن لعام 2019
1 - بي ام دبليو BMW 330i
2 - فورد Ford Ranger
3 - مازدا Mazda 3
4 - استون مارتين Aston Martin DB11 AMR
5 - بي ان دبليو BMW Z4
6 - بورش Porsche 911 Carrera T
7 - بي ام دبليو BMW M850i xDrive
8 - فورد موستانغ Ford Mustang GT Performance Pack 2
9 - بي ام دبليو BMW X5
10 - روز زايز Rolls-Royce Cullinan
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