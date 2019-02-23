"ميرسيدس" تودع أيقونتها SLC بسيارة جديدة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدّ شركة "مرسيدس" لطرح النسخة الأخيرة من أيقونتها SLC وهي "Final Edition"، وذلك خلال شهر مارس/آذار المقبل، بسعرٍ يبدأ من 41 ألف و537 يورو.

وكشفت "مرسيدس" أنّ السيارة الجديدة تمتاز بطلاء خاص باللون الأصفر لقرص الشمس، وذلك للتذكير بالجيل الأول من السيارة الرودستر عام 1996 المجهزة بسقف صغير قابل للطي".

وبحسب الشركة، فإنّ "نسخة "final edition" ستتميز بمحرك بقوة 115 كيلووات/156 حصان في الموديل SLC 180 والمحرك بقوة 287 كيلووات/390 حصان في الموديل SLC 43 AMG ".

مصدر الصور: topgear

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