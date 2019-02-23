شاهد سيارة المستقبل الفرنسية الفريدة من ستروين "ami one"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

سيارة فريدة ، لا تشبه حتى شكل السيارات التي نعرفها ،ستطرحها "ستروين" الفرنسية في معرض جنيف للسيارات الذي سيعقد العام الجاري.

سيارة ستروين الجديدة "Ami One كهربائية "و مخصصة للتنقل داخل المدن،وبهيكل صغير مستطيل الشكل بطول مترين ونصف وعرض متر ونصف تقريبا.

أبواب السيارة تفتح للخلف ، ولها سقف متحرك وقمرة بسيطة تتسع لشخصين، مزودة بمقود رياضي وشاشتين إلكترونيتين ومكان مخصص للهاتف الذكي الذي يمكن أن يحل محل شاشة إضافية.

السيارة تفتح وتغلق وتشغل محركاتها عبر تطبيق خاص في الهواتف الذكية.

يمكن لبطارية السيارة المشحونة بالكامل قطع مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، بسرعة تصل إلى 45 كلم/ساعة.

التطبيق الخاص بالسيارة يمكن السائق أيضا الاطلاع على الحالة الفنية للسيارة ومقدار شحن بطارياتها.

مصدر الصورة:Motor Authority

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