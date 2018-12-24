باحثون: 15 دقيقة كافية لشحن السيارة الكهربائية في المستقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طورت مجموعة من شركات السيارات من ضمنها "بي آم دبليو" و "بورش" و"سيمنز"، تقنية جديدة تعتمدُ على السرعة في الجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيثُ يمكن شحن بطارياتها بسرعةٍ خيالية.

وقبل أسبوعين، أزيحت الستارة عن محطة شحنٍ بقدرة 450 كيلو واط، تحتاج فقط إلى 3 دقائق لتوفير الطاقة الكهربائية لمسافة 100 كيلومتر، في حين أنّ الشحن الكامل يستغرق فقط 15 دقيقة.

وفي هذا الصدد، أكّد إيان إليرينتون، رئيس قسم نقل التكنولوجيا في مؤسسة فاراداي، إن "المحطة الجديدة هي أسرع من محطة شحن تسلا KW120. ومن المفترض أن تكون kw450 أسرع بـ10 مرات من المحطات المتوفرة حالياً على نطاق واسع".

في غضون ذلك، فإنّ أوقات الشحن الطويلة تعتبر العائق الرئيسي أمام السيارات الكهربائية الموجودة حالياً في الأسواق، إذ تنعكس بشكلٍ سلبي على المالكين الذين لا يستطيعون شحن سياراتهم في المنازل. وقال إليرينتون أن "الجيل القادم من أجهزة الشحن يمكن أن يساعد في حل المشكلة، ومحطة kw450 يمكن أن توفر الشحن السريع كما لو أنك تزود السيارة بالوقود، الأمر الذي سيجعل الرحلات الطويلة أكثر عملية كما هو الحال في السيارات التي تستخدم البنزين".

إلى ذلك، فإنّ الخطوة الأهم على صعيد السيارات الكهربائية هو تطوير البطاريات التي يمكنها أن تتحمل الطاقة الكبيرة عبر الشحن. يقول إليرينتون: "أعتقد أنه لا توجد سيارات في السوق يمكنها قبول هذا القدر من الطاقة، وستحتاج إلى بطاريات تستطيع الاستفادة من الطاقة الكبيرة".

وبالنسبة لمشروع الشحن بقدرة 40 كيلوواط، فقد صمّمت سيارات BMW و Porsche سيارات مخصصة للاختباره. إلاّ ان كيث بولين، أستاذ أنظمة الطاقة في جامعة لندن أكّد أنّ "الشحن الفائق السرعة تصاحبه عيوب عديدة"، وقال: "إذا كنت تقوم بشحن بطارية بسرعة كبيرة ، فستكون أقل كفاءة ، وستدمر البطارية فعلياً". ولفت بولين إلى أنّ "هذه التقنية قد تكون مفيدة في حالات الطوارئ، لكن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى تآكل البطارية بسرعة، ومن هنا يجب الإنطلاق نحو التطوير".

مصدر الصورة: Everyeye Auto

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