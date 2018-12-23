تكنولوجيا للحد من مشكلات طائرات درونز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف أمن مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن النقاب عن تكنولوجيا حديثة يمكنها حل مشكلة الطائرات دون طيار "درونز"، والتي تضر معظم مطارات العالم.

إذ تستخدم الطائرات بدون طيار تردد الراديو، وتعمل التكنولوجيا الجديدة على حجب هذه الترددات وإرسال إشارة أقوى بكثير من وحدة التحكم للدرونز، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن المطار

وأُغلق مطار جاتويك، أمام المسافرين بعد رصد طائرات "درونز" قريبة من المطار، ما أدى إلى تأخير وتأجيل الكثير من الرحلات، واستأنف المطار عمله بشكل طبيعي بعد أكثر من 24 ساعة، ثم أعيد إغلاقه للسبب نفسه، الجمعة، واستأنف نشاطه فيما بعد.

ومن المعروف أن معظم الطائرات دون طيار تستخدام نظام الملاحة GPS للتنقل، ما يعني أن "درونز" قد تعود إلى المنزل إذا فقدت الإشارة من وحدة التحكم.

ومن الممكن أن تتسبب ترددات الراديو من المطار في عودة الطائرة دون طيار إلى موقع الإقلاع أو الهبوط بأمان في أماكن بعيدة.

وذكر بعض الخبراء أن التكنولوجيا الجديدة قد تؤدي إلى خروج الدرونز عن نطاق السيطرة، وهذ يعد أمرا خطيرا على أمن المطار.

المزيد: