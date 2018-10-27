إكتشف مقدار الربح الذي تحققه شركة "مرسيدس-بنز" كل ساعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرسيدس-بنز ، شركة سيارات فاخرة تأسست في عام 1926 ، تحقق متوسط ​​ربح قدره 339 دولار في كل ثانية.

هذه الشركة الألمانية، يبلغ متوسط أرباحها في كل دقيقة تقريبا 20,310 دولار، و 658 218 1 دولارا كل ساعة و 724 247 29 دولارا كل 24 ساعة، وفقا لرئيس شركة "Staveley Head " للتأمين على السيارات

ومقرها المملكة المتحدة، وفق موقع (cnbc).

هذه البيانات المالية حصلت عليها الشركة المالية Staveley Headإلى جانب 14 علامة تجارية رائدة للسيارات، بما في ذلك مرسيدس - بنز، واستخدمت البيانات الأرباح السنوية العالمية من التقرير السنوي لشركة مرسيدس

لعام 2017، ثم قسمتها إلى فترات زمنية متعددة..

والمفاجئ في الأمر أن شركة "مرسيدس بنز" تحقق ربح 1،017 دولار في ثلاث ثوانٍ فقط، وهذا يعد أكثر من متوسط ​​الدخل الأسبوعي في الولايات المتحدة للعمال في يوليو/ تموز 2018، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.

وقد حققت شركة "مرسيدس بنز" أرباحا بقيمة 58495488 دولارا..



مصدر الصورة (موقع cnbc)

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