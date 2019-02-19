رجل يسعى نحو هدف غريب يستهدف النساء.. الكارثة كبيرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريراً حول رجلٍ يسمي نفسه جو دونور، يقيم في أستراليا منذ شهر يناير/كانون الثاني 2019، بعدما عاش في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية في وقتٍ سابق. ووفقاً للصحيفة، فإنّ "هذا الرجل يدّعي أنه خصّب أكثر من 800 امرأة، وأصبح أباً لمئات الأطفال، وهو يأمل بـ تخصيب 2500 امرأة أخرى".

ويوضح دونور، وفقاً لـ"ميرور"، أنه "لا يحصل على أي أموالٍ لقاء ما يقوم به"، مشيراً إلى أنه "لا يؤمن بفعالية الفحوصات السريرية التي تكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً، ويعدها جزءاً من مؤامرات عيادات التلقيح الصناعي".

وكشف الرجل الغامض أنّه "لا يزوّد أيّا من زبوناته بمعلومات خاصة عنه"، ويقول: "بعض الناس يريدون مني أن أخبرهم بكل شيء عن نفسي وأن أخضع لاختبار تعاطي المخدرات. وأنا أجيبهم قائلا: أنت لا تعطيني الحق في إطلاق صاروخ نووي، كل ما هنالك أننا نصنع طفلاً وكفى".

من جهته، حذر خبير حقوق الأسرة ستيفن بيج من المخاطر الناجمة بسبب ما يقوم به ذاك الرجل، موضحاً أنه "عاجلاً أم آجلاً، فإنه دونور سيصاب بـ فيروس نقص المناعة البشرية، وسينقله إلى شخص آخر وأيضاً الأطفال، ويعتبر ذلك كارثة كبيرة".

مصدر الصورة:Nieuws & Co

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