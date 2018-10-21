الإمارات الأفضل عربيا في القضاء على تجارة المخدرات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممَثَّلَةً بوزارة الداخلية بجائزة أفضل المعلومات الميدانية والعملية على الصعيدين العربي والدولي للمرة الثالثة خلال المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء دوائر مكافحة المخدرات العرب.



وقال مدير عام الإدارة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الاماراتية إن الفوز بهذه الجائزة يتوج الجهود التي تبذلها الوزارة والدعم والمتابعة من قبل الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وأكد سعيد عبدالله بن طوير السويدي مدير عام الإدارة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الاماراتية أن المعلومات والتعاون التشغيلي مع الإدارات المعنية في الدول العربية أدى إلى النجاح في السيطرة على العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات على المستوى العربي والخليجي والدولي.

وشارك الوفد الإماراتي بقيادة العميد سعيد عبد الله بن طوير السويدي في المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء إدارات مكافحة المخدرات المنعقد في تونس يومي 16 و 17 أكتوبر بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وجامعة الدول العربية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

مصدر الصورة: الاتحاد

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