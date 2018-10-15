ماذا قال ولي عهد دبي عن السعودية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يجيب عن سؤال حول السعودية من قبل أحد الأشخاص الذين لم تعرف هويته، فأجاب ولي عهد دبي قائلاً: "السعودية هي الأم والأب للخليج".

وكان ولي عهد دبي، شارك الأحد، في افتتاح معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت مساء الأحد تضامنها مع المملكة ضد أي تلويح أو تهديد باتخاذ إجراءات ضدها أو ممارسة ضغوط سياسية عليها.

وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بسياساتها وموقعها ومكانتها الإقليمية.

وأعلن الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تضامن دولة الإمارات التام مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بموقعها وبمكانتها الإقليمية، وأعرب عن رفض الإمارات التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ولسمعة المملكة العربية والإسلامية والدولية.

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