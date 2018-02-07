الشيخ حمدان بن محمد يطلق دبي للمعاملات اللاورقية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية

من خلالها سيتم الاستغناء عن طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً تكفي كلفتها لتغذية أربعة ملايين طفل جائع في العالم، وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً، وتوفر على الأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً لكل منهم كانت تُقضى في إنجاز المعاملات الورقية، على ما أعلن الشيخ محمد خلال زيارته أمس مقر دبي الذكية .

وذلك في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

وذلك جاء ذلك خلال زيارة الشيخ، أمس، مقر دبي الذكية في حي دبي للتصميم، يرافقه الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي.

وأضاف الشيخ: «بعد عام 2021 لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي إلى طباعة أي ورقة، حيث سنلغي طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً، تكفي كلفتها لتغذية أربعة ملايين طفل جائع في العالم، وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً، وتوفر على الأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً لكل منهم كانت تُقضى في إنجاز المعاملات الورقية".

وقالت الدكتورة عائشة بن بشر، المديرة العامة للمؤسسة «نحن حالياً ضمن مهمة طموحة لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، خلال وقت قياسي. ومن هذا المنطلق، فإننا في دبي الذكية نعمل باستمرار على تقديم مشاريع وخدمات جديدة ومتطورة بالكامل، تدعم تحقيق أهداف هذه المهمة وتضمن استدامة هذا التحول، في إطار جهودنا الحثيثة لضمان تقديم تجربة آمنة وفعالة ومناسبة لاحتياجات جميع سكان إمارة دبي وزوارها وتوقعاتهم».

وأضافت «وضعنا نصب أعيننا توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد، للعمل على صياغة الاستراتيجيات والخطط التي تعزز تحول العمل الحكومي إلى عمل خال من الأوراق بالكامل، وكانت البداية بإطلاق «استراتيجية دبي للبلوك تشين» التي تهدف إلى إنهاء عصر المعاملات الورقية في مختلف التعاملات الحكومية بحلول عام 2021، واليوم ومع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، نحن نخطو خطوة أخرى نحو الأمام برقمنة العمليات الخارجية والداخلية في الهيئات والمؤسسات الحكومية. ما سيوفر الوقت والجهد على الموظفين والمتعاملين، ويعزز البيئة العملية ويحقق رضا المتعاملين، ويخفض الكلفة ومستوى النفايات».

واستعرض وسام لوتاه، المدير التنفيذي للمؤسسة، تفاصيل الاستراتيجية وقال: «استراتيجية دبي لحكومة بلا ورق، إطلاق لمستوى جديد من العمل الحكومي الذكي وكسر لقوالب العمل الحكومي الرقمي، كما تعرفها المدن والدول اليوم، ونحن تجاوزنا مرحلة الحكومة الذكية إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولنكون مستعدين لتلبية كل احتياجات المرحلة فإن التحول لحكومة بلا ورق يعدّ أحد ممكنات المستقبل»

وأضاف لوتاه: «التحول 100% لحكومة بلا ورق، سينعكس على اقتصاد الإمارة وجودة إنتاجية موظفي القطاع الحكومي وحجمها، فضلا عن إعادة توجيه الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية

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