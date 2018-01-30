في دبي .. حتى النفايات تتحول إلى طاقة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

أن تكون في دبي يعني أن تنتقل إلى المستقبل ..خطوات متسارعة تخطوها دبي في جميع المجالات الصناعية والتجارية وحتى البيئية فقد أعلن مدير عام بلدية دبي عن إطلاق مشروع اكبر محطة لمعالجة النفايات الصلبة و تحويلها إلى طاقة في العالم وذلك تماشيا مع رؤيتها لعام 2021.

في دبي .. هذه المدينة المليئة بالحيوية و الطاقة .. كل التفاصيل مشحونة بالطاقة ‏حتى النفايات ! ‏

فمدينة المستقبل باتت تطمح لاستثمارنفاياتها الصلبة لإنتاج طاقة نظيفة ومستدامة .. ‏

المشروع الاستراتيجي الذي سيفرح الشجر والطبيعة قبل البشر سيعالج ما يقارب ‏المليون وثمانمئة الف طن من النفايات سنوية ، لينتج طاقة كهربائية تعادل مئة ‏وخمسة وثمانين ميغا واط ، وسيوفر طاقة نظيفة ومستدامة لـ 120 الف منزل في ‏إمارة دبي . ‏

فقد أعلن مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه عن إطلاق مشروع اكبر ‏محطة لمعالجة النفايات الصلبة و تحويلها إلى طاقة في العالم. وذلك تماشيا مع ‏رؤيتها لعام 2021 لبناء مدينة سعيدة ومستدامة ‏

ومن أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية من حماية البيئة، وتعزيز استدامة الموارد ‏الطبيعية، وإدارة النفايات المتكاملة، وتحويل 100٪ من النفايات عن مسار الطمر ‏بحلول عام 2030 والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق إستراتيجية دبي للطاقة ‏النظيفة لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة ‏بحلول عام 2050، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة.‏

هذا الإعلان جاء عقب توقيع اتفاقية بين بلدية دبي ومجموعة الشركات المنفذة ‏للمشروع وهم شركة هيتاشي وشركة إنفي بيسكس ‏

المشروع سيساهم في التخلص من 100% من كمية النفايات ‏

وسيحد من الأخطار البيئية الناجمة عن مكبات النفايات بسبب انبعاث غاز الميثان ‏والذي يفوق ضرره 14 ضعف الضرر الناشئ عن ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تقلل ‏من البصمة الكربونية لإمارة دبي.‏

معنا من ابو ظبي الدكتورالمهندس عماد سعد استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية

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