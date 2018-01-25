دبي تسعى لتحقيق رقم قياسي بتكوين أكبر متاهة بشرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



احتفاءا بإطلاق فيلم مايز رانر: ذا ديث كيور سعت مجموعة صالات «نوفو سينماز»لتحقيق رقم قياسي في سجل غينيس للأرقام القياسية ببناء «أكبر متاهة بشرية في العالم»، وأقيم هذا التحدي في مول دبي فستيفال سيتي يوم أمس، بحضور محكمين ومسؤولين من غينيس للأرقام القياسية، وشارك في تشكيل أكبر متاهة بشرية في العالم، ما يقارب 250 شخصاً. وينطلق عرض فيلم «مايز رانر: ذا ديث كيور» في صالة آي ماكس في نوفو سينماز اليوم الخميس 25 يناير.



وعن أبرز الأرقام القياسية الجديدة والمذهلة التي تم الإعلان عنها في النسخة الجديدة من موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية 2018 قال طلال عمر: من نجوم الأرقام القياسية في الإصدار الجديد، دبي فقد تميزت بتحقيقها رقماً قياسياً تلو الآخر من خلال مشاركة 300 شخص بتحريك دواسات على 100 دراجة هوائية ثابتة لتوليد 8999 وات ساعة من الطاقة خلال 60 دقيقة بحديقة البرج، وسط مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

حيث جاءت هذه المحاولة ضمن مشاركة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار»، حيث كانت النتائج وآخر المستجدات تبث مباشرة على واجهة «برج خليفة» أطول مبنى في العالم، وتحدث عمر عن جوائز موسيقية عالمية لأفضل فناني الشرق الأوسط مبيعاً فكانت من نصيب الفنان المصري عمرو دياب فمنذ الانطلاقة الأولى لجوائز الموسيقى العالمية عام 1989 لم يفز فنان بجوائز في فئة فن الشرق أكثر من عمرو دياب الذي فاز بالجائزة عام 1996 و2001 و2007 و2013، فقد استطاع دياب أن يمزج بحرفية وبراعة بين الموسيقى الشرقية والغربية.



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