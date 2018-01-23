دبي قد تبدأ بتسيير مركبات ذاتية القيادة الشهر المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قد تصبح مدينة دبي الشهر المقبل أول مدينة عربية تبدأ تسيير مركبات ذاتية القيادة . فقد وقعت هيئة الطرق والمواصلات ومشروع المدينة المستدامة، مذكرة تفاهم بشأن تشغيل المركبات ذاتية القيادة داخل مرافق المشروع الواقع في منطقة دبي لاند بشارع القدرة خلال شهر فبراير شباط المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز استراتيجية حكومة دبي الرامية إلى جعل 25 % من النقل الجماعي يتم بمواصلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.



وقع المذكرة من جانب الهيئة عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص نائب رئيس لجنة المركبات الذكية و فارس سعيد المدير التنفيذي لشركة "دايموند ديفيلوبرز" مطوّر مشروع المدينة المستدامة وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

إقرأ: أول مدينة علمية لأبحاث العيش على المريخ

و قال عبد الله يوسف آل علي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الهيئة على إبرام شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في التنقل الذكي ويعكس آفاق التعاون والشراكة بين الهيئة وشركة المدينة المستدامة ويدعم مبادرة "المدينة الذكية" وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتحويل 25 في المائة من النقل الجماعي إلى مواصلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 موضحا أن المذكرة تتضمن دراسة موقع تشغيل المركبة في المناطق التطويرية التابعة لمشروع المدينة المستدامة في منطقة "دبي لاند" بشارع القدرة والعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة.

من جانبه قال فارس سعيد : " نحن سعداء بتعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع هيئة الطرق والمواصلات في دعم خطة حكومة دبي المتمثلة بتحويل 25 في المائة من جميع الرحلات في إمارة دبي إلى مواصلات ذكية بحلول عام 2030 ما يتوافق مع الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة " مؤكدا أن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات الداعمة للنمو المستدام عبر الحفاظ على البيئة يحقق المصالح المشتركة في جعل دبي الوجهة الأفضل للعيش والعمل.

إقرأ أيضا: "روكيت لاب" النيوزلندية تنجح في إرسال حمولة إلى مدار بالفضاء



