أول مدينة علمية لأبحاث العيش على المريخ

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، العمل من خلال البرنامج الوطني للفضاء على مشروع إنشاء أول مدينة علمية لتطوير أبحاثٍ عن سبل العيش على كوكب المريخ، مشيراً إلى أن هذه المدينة ستضم كذلك مختبرات عالية الدقة.

وقال الدكتور الأحبابي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد: "سنعمل من خلال البرنامج الوطني للفضاء على مشروع إنشاء أول مدينة علمية لتطوير أبحاث عن سبل العيش على كوكب المريخ، والتي ستضم أيضاً مختبرات عالية التقنية لإجراء تجارب انعدام الجاذبية ومتحفاً علمياً متخصصاً"

واحتلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وفي المركز21 عالمياً، في مستوى جودة الحياة، بحسب تقرير موقع «نمبيو» لعام 2018 الذي يقيس مستويات المعيشة في 60 دولة. وعلى مستوى كُلفة المعيشة في المدن حلت دبي في المركز الأول عربياً، وفي المركز الحادي عشر عالمياً من بين 108 مدن في العالم، بينما جاءت أبوظبي في المركز السابع عشر عالمياً حسب التقرير.

وعلى مستوى منطقة غرب آسيا حلت مدينة دبي في المركز الخامس وأبوظبي في المركز التاسع، والشارقة في المرتبة الثانية عشرة، ويضم هذا الإقليم 29 مدينة.

وفي المؤشر العقاري، ذكر التقرير أن متوسط إيجار الشقة من غرفة واحدة في الإمارات يتراوح بين 4454 و6260 درهماً شهرياً، وشراء شقة يكلف ما بين 9646 درهماً و 13830 درهماً للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الأجر الشهري إلى 12021 درهماً شهرياً.

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