لتسهيل الحياة على كوكب المريخ.. الناسا تختبر "مفاعلا نوويا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إنغيدجت)

هل ثمة حياة ممكنة على كوكب المريخ؟ هو السؤال الذي أرق علماء الفضاء، وجعلهم يدركون منذ وقت طويل أن هناك احتمالا واردا للوصول الى هذا المبتغى! خصوصا حينما كشفت مسابير الناسا آثار كائنات حية على سطح المريخ، حينها حاول العلماء البحث عن شبيه لتكوينات هذا الكوكب على الأرض، وبالفعل وجدوها في أمريكا الجنوبية.. فهل تكتمل خطة توفير الحياة على المريخ؟

في حقيقة الأمر، هناك الكثير من المشاكل التي تعترض هذا المشروع الطموح، ولعل أهمها إشكالية الطاقة، لأن الإقامة الطويلة الأمد على المريخ، ستتطلب الكثير من الطاقة، من ذلك رحلة العودة إلى الأرض.. في هذا الخضم، أعلن باحثون من وكالة ناسا ومختبر "لوس ألاموس" الوطني ووزارة الطاقة، الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، أنهم أجروا اختبارات ناجعة لنظام يمكنه خلق الطاقة اللازمة لدعم المهمات المأهولة طويلة الأمد والتي ستنطلق من الأرض نحو المريخ..





ولحل مشكل الطاقة، كشف الباحثون عن بوادر نجاح أولى التجارب، كانت لجهاز "كيلوبور"، وهو عبارة عن مفاعل نووي صغير جدا، بإمكانه حل المشكل عبر توليد إمدادات الطاقة بالقدر الكافي، وبالتالي يمكن إرساله الى المريخ لتوفير الشرط الأدنى للحياة على هذا الكوكب..





ما الذي يمكن أن يوفره هذا المفاعل لتحقيق الهدف؟

باختصار شديد بإمكان "كيلو بور" إنتاج في حدود "1 كيلواط" من الطاقة الى "10 كيلواط"، لذلك فمن اللازم توفير 4 أو 5 أجهزة من هذا المفاعل بهدف تلبية الحاجة اللازمة للطاقة فوق سطح المريخ..

اقرأ أيضا:

ناسا تؤكد وجود كائنات فضائية على قمر قريب من زحل

كوكب المريخ في أقرب موقع له من الأرض منذ 11 عاما