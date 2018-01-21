"روكيت لاب" النيوزلندية تنجح في إرسال حمولة إلى مدار بالفضاء

أخبار الآن | نيوزيلندا - (وكالات)

أطلقت شركة "روكيت لاب"، المتخصصة في إطلاق مركبات تجارية إلى الفضاء ومقرها نيوزيلندا، بنجاح صاروخها "إلكترون" الذي وضع أقماراً اصطناعية في مدارها للمرة الاولى اليوم الاحد.

وأكدت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الكترون مداري، نجاح إرسال الحمولة".

وانطلق الصاروخ الأسود البالغ طوله 17 متراً، والذي أطلق عليه "مازال قيد الاختبار" من شبه جزيرة ماهيا في نورث أيلاند في نيوزيلندا، أول موقع اطلاق مدارى مملوك للقطاع الخاص في العالم. وتأتي هذه المحاولة بعد تجربة افتتاحية جرت في مايو الماضي، حيث تم إطلاق صاروخ "الكترون" في الفضاء لكن ليس إلى مداره بعدما أجبر عطل في الاتصالات ضباط المراقبة على إلغاء الرحلة.

وهذه هي ثاني محاولة من أصل ثلاث مزمعة قبيل عمليات التشغيل التجاري، والأولى التي تحمل حمولات لعملاء.وتهدف مهمة "روكيت لاب" إلى إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الفضاء التجاري من خلال توفير فرص إطلاق متكررة، ويهدف صاروخها "الكترون" إلى إرسال حمولات صغيرة مثل أقمار تصوير وأقمار اتصالات بوزن يصل إلى 150 كيلوجراما إلي الفضاء.

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وقال وزير التنمية الاقتصادية النيوزيلندي ديفيد باركر: "إن البلاد في موقع جيد لدعم مزيد من تطوير قطاع الفضاء". وأضاف: "ميزة السماء والبحار الصافية الطبيعية التي نتمتع بها، وتراجع مستويات حركة المرور الجوية تجعلنا موقعاً جذاباً لنشاط الفضاء".

وسوف يقوم مهندسو شركة روكيت لاب خلال الأسابيع المقبلة بتحليل بيانات عملية إطلاق اليوم، ويشار إلى أن روكيت لاب تقوم حالياً بتصنيع خمسة صواريخ إلكترون، ومن المتوقع إجراء عملية الإطلاق المقبلة مطلع العام الجاري.

ويستخدم الصاروخ محركات ثلاثية الأبعاد، ومصمم لإرسال حمولات صغيرة مثل الأقمار الاصطناعية للاتصالات والتصوير التي يصل وزنها إلى نحو 150 كيلوجراماً إلى الفضاء.

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