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لا مكان للحداثة في مصانع العسل الأسود بصعيد مصر

أخبار الآن | المنيا - مصر ( رويترز )

لم تعرف الحداثة طريقها بعد لمصانع العسل الأسود في محافظة المنيا بصعيد مصر حيث ما زالت تستخدم أدوات بدائية وتقنيات عتيقة في صنعه.

ويظهر العسل الأسود، الغني بالطاقة، كعنصر أساسي في وجبات إفطار كثير من المصريين، لا سيما وأن سعره في متناول اليد.

ويعود التاريخ المدون لعملية صنع العسل الأسود إلى 150 عاما مضت، ولا تزال عشرات الورش تعمل في صعيد مصر فقط لتلبية الطلب الكبير على هذا المنتج اللذيذ.

 

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