مشاركة واسعة في ماراثون الأهرامات بمصر

أخبار الآن | الجيزة – مصر (رويترز)

زار عداؤون محترفون وهواة، مصر بغرض المشاركة في ماراثون نُظم بمكان غير معتاد.. حول منطقة الأهرامات بالجيزة.

وجاء السباق، الذي نُظم يوم الجمعة الفائت في إطار الجهود الرامية للترويج لمصر كمقصد للسياحة الرياضية، وذكر منظمون أن وزراء السياحة والآثار والشباب بمصر شاركوا في الماراثون إلى جانب زائرين أتوا من 75 دولة للمشاركة في السباق.

كما مُنح المشاركون في السباق حق الاختيار بين المشاركة في ماراثون طوله 42 كيلو متراً أو 21 كيلو متراً.

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