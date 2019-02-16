متحف أمريكي يكشف لغزاً ويعتذر من مصر.. والسبب قطعة أثرية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك، أنه سيعمل على "إعادة قطعة أثرية ثمينة إلى مصر، بعد علمه أنها سرقت من هناك في العام 2011"، موضحاً أنّ "مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف أعطى تاريخ ملكية مزور للنعش المطلي بالذهب لنجمنخ".

ولفت المحققون إلى أنّ "المتحف حصل وثائق ورخصة تصدير مصرية مزورة عام 1971".

ومن جهته، أعرب مدير المتحف دانييل ويس عن اعتذاره لمصر، مؤكداً أنّ "المتحف كان ضحية احتيال، وشارك عن غير قصد في تجارة آثار غير مشروعة"، مشدداً على أن "إدارة المتحف تتعاون مع المحققين، وتراجع عملية الاستحواذ".

ونجمنخ كان كاهناً بارزاً في القرن الأول قبل الميلاد، وكان المتحف اشترى القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017، وكان يعرضها حتى هذا الأسبوع.

مصدر الصورة: تعبيرية - The Best Photos

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