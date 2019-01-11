سيدات مصر الأول عالميا في ضرب أزواجهن

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للأزواج بنسبة 28%، وهي ما وصفته تقارير مختصة بالنسبة الكبيرة وظاهرة جديدة على المجتمع المصري.

وأكدت محاكم الأسرة المصرية أن نسبة النساء اللواتي يضربن أزواجهن ويقفن أمام محاكم الأسرة طلبا للطلاق والخلع، وصلت إلى 66% من إجمالي الدعاوى كما سجلت 1500 دعوى قضائية أمام المحاكم من أزواج يتهموا أزواجهم بضربهم.

وتلي مصر في ضرب الأزواج أمريكا بـ 23% ويليها بريطانيا بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 11%



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