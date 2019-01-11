مصر.. ترحيل ألماني أراد الانضمام إلى إرهابيين

أخبار الآن | سيناء - مصر (صحف)

رحَّلت السلطات المصرية، شابا ألمانيا من أصل مصري إلى ألمانيا، يدعى عيسى محمد عبد الغني الصباغ ويبلغ من العمر 18 عاما، كان قد وصل مصر بغرض الانضمام للجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش في سيناء .

وتم توقيف الشاب قبل أيام عدة لاستكمال عمليات التحري والتحقيق، وتبين أن قرارا صدر لوالده عام 2007 بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسرى هذا الأمر على الابن بالنظر إلى كونه قاصرا في تلك الفترة.

وأضافت مصادر أمنية أنه نظرا لعدم ارتكابة إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، فقد تقرر ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به والتنسيق مع السفارة الألمانية لإتمام ذلك وتم ترحيله بالفعل.

وشن تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن الوالاء لداعش عشرات الهجمات على قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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