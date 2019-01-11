وزير الخارجية الأميركي يشيد بـ"الحريّة الدينية" في مصر

أخبار الآن | القاهرة - جمهورية مصر العربية - (أ ف ب)



أشاد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إثر زيارته الخميس مسجداً وكاتدرائية جديدين في العاصمة الإدارية الجديدة قرب القاهرة، بـالحرية الدينية" في مصر.

وزار بومبيو كنيسة "ميلاد المسيح"الضخمة في العاصمة الادارية المصرية الجديدة التي تقع على بعد نحو 45 كلم من القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دشّن الكاتدرائية الأحد بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الميلاد.

ويومها عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "سعادته" برؤية مصر "تدشّن أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط"، ثم زار بومبيو برفقة زوجته مسجد الفتاح العليم الذي دشّنه السيسي في نفس يوم تدشين الكاتدرائية.

وقال بومبيو إنّ "الرئيس السيسي سمح بمثل هذه الحريّات، ومن اللافت أن نكون في هذا المسجد هنا في القاهرة، في قلب الشرق الأوسط حيث هذه الحرية الدينية ممكنة".

ويستمر العمل على بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي أُعلن عنها في 2015.

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