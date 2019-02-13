كوريا الجنوبية.. متحف جديد يجمع حروف لغات العالم (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت حكومة مدينة انتشون في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عزمها بناء متحف لجمع وعرض ودراسة جميع الحروف في العالم، ابتداء من يوليو/تموز 2019.

وسيتألف المتحف من طابقين مع طابق واحد تحت الأرض على مساحة 19.418 متراً مربعاً. ولدى اكتماله، سيعرض المتحف مواداً لحروف العالم، سواء كانت ملموسة أم غير ملموسة عبر العصر القديم حتى العصر المعاصر.

كذلك، فإنّ المتحف الجديد الذي سيكتمل إنشاؤه في العام 2021، سيكون مركزاً لدراسة الحروف وتبادل الدراسات والمنح لعامة الناس.

والمتحف هذا ليس الاول من نوعه. ففي ألمانيا، فإنّ هناك متحفاً للحروف يقع في مركز تسوق كبير بالقرب من ساحة ألكسندر بلاتس البرلينية. ويبرز هذا المعرض الكثير من المعروضات المكتوبة بخطوط قديمة، وأخرى مثيرة بشكلها وتصميمها.

(nation.com.pk)

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