كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا من إيران لثلاثة أشهر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

على الرغم من حصولها على إعفاء من العقوبات الأمريكية، بيانات الجمارك تُظهِر أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني للشهر الثالثِ على التوالي في تشرين الثاني / نوفمبر . بيانات الجمارك أظهرت أنه مع عدم وصول شحنات إيرانية منذ ثلاثة أشهر هبطت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بنسبة 57.9 في المئة إلى 7.15 مليون طن.

وشملت البيانات الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني أو بمعدل157009 برميل يوميا مقابل نحو 17 مليون طن في نفس الفترة في 2017. ومُنحت كوريا الجنوبية وسبع دول أخرى استثناءات مؤقتة في أوائل نوفمبر تشرين الثاني من العقوبات الأمريكية التي بدأت في ذلك الشهر بسبب برنامج طهران النووي المتنازع عليه.

ولكنها ظلت لا تستورد شيئا مع إجراء المشترين محادثات مع إيران بشأن إبرام عقود جديدة في حين قالت مصادر في الصناعة من قبل إنها تتوقع استئناف المشتريات أواخر يناير كانون الثاني أو فبراير شباط.

وكوريا الجنوبية أحد الزبائن الرئيسيين لإيران في ِآسيا.

وعلى الرغم من عدم كشف النقاب عن كميات النفط التي سمح لها باستيرادها على وجه الدقة من إيران بموجب الإعفاء قالت مصادر مطلعة إنها يمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا معظمها من المكثفات.

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