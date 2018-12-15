واشنطن تؤجل رفع التعرفة الجمركية على الصين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسميا الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى يوم الثاني من آذار/مارس المقبل.



وعزا بيان الممثل الأمريكي التجاري تغيير الموعد إلى المحادثات الأميركية الصينية الجديدة "بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق" بعد اجتماع عقد بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس.

وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعرفة الجمركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة الأول من يناير. ولم يؤثر التغيير على التعرفة الجمركية السارية بالفعل ونسبتها 25 في المئة على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات.

وأضيف البيان الخاص بهذا التغيير إلى الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأميركي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية التي كانت الأساس للتعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين.

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